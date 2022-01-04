Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Toast of Tinseltown 2022, season 1

Toast of Tinseltown season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Toast of Tinseltown Seasons Season 1
Toast of Tinseltown
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 48 minutes
"Toast of Tinseltown" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Тост из Тинселтауна» история второсортного актера средних лет по имени Стивен Тост продолжается. У него бурное прошлое и не самое богатое актерское портфолио. Стивен редко появлялся на сцене, ведь практически все время ему приходилось решать какие-то жизненные проблемы. Однако он полон амбиций и тщеславия, и убежден, что обладает огромным дарованием, которому только нужно раскрыться. В полной уверенности, что сможет покорить весь мир и получить, наконец, заслуженную порцию славы, Стивен Тост отправляется в Голливуд. Там его ожидает много увлекательных приключений.

Series rating

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb

Toast of Tinseltown List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Anger Man
Season 1 Episode 1
4 January 2022
LA Story
Season 1 Episode 2
4 January 2022
The Scorecard
Season 1 Episode 3
4 January 2022
Doctor Grainger
Season 1 Episode 4
4 January 2022
Death Valley
Season 1 Episode 5
4 January 2022
Monster Mash
Season 1 Episode 6
4 January 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more