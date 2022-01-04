В 1 сезоне сериала «Тост из Тинселтауна» история второсортного актера средних лет по имени Стивен Тост продолжается. У него бурное прошлое и не самое богатое актерское портфолио. Стивен редко появлялся на сцене, ведь практически все время ему приходилось решать какие-то жизненные проблемы. Однако он полон амбиций и тщеславия, и убежден, что обладает огромным дарованием, которому только нужно раскрыться. В полной уверенности, что сможет покорить весь мир и получить, наконец, заслуженную порцию славы, Стивен Тост отправляется в Голливуд. Там его ожидает много увлекательных приключений.