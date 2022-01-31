Menu
The Teacher 2022, season 1

The Teacher
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 31 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"The Teacher" season 1 description

В 1 сезоне сериала «The Teacher» в центре событий – обычная преподавательница средней школы по имени Дженна Гарри. Ее обвинили в сексуальном домогательстве по отношению к одному из ее учеников после внеклассного мероприятия. Главная героиня, жизнь которой осложняется проблемами в личной жизни и алкогольной зависимостью, не помнит о случившемся. Она моментально становится врагом для своих коллег и подвергается всеобщему осуждению. Чтобы очистить свое имя, Дженна решает провести расследование. Для этого героине придется погрузиться в события своего прошлого, а именно – на несколько лет назад, в то время, когда она была счастлива.

Series rating

5.8
Rate 11 votes
5.9 IMDb

The Teacher List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 1 Episode 1
31 January 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
1 February 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
2 February 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
3 February 2022
