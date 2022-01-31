В 1 сезоне сериала «The Teacher» в центре событий – обычная преподавательница средней школы по имени Дженна Гарри. Ее обвинили в сексуальном домогательстве по отношению к одному из ее учеников после внеклассного мероприятия. Главная героиня, жизнь которой осложняется проблемами в личной жизни и алкогольной зависимостью, не помнит о случившемся. Она моментально становится врагом для своих коллег и подвергается всеобщему осуждению. Чтобы очистить свое имя, Дженна решает провести расследование. Для этого героине придется погрузиться в события своего прошлого, а именно – на несколько лет назад, в то время, когда она была счастлива.