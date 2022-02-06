Menu
Two Summers 2022, season 1

Two Summers season 1 poster
Twee zomers
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Two Summers" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Два лета» в центре событий оказывается компания друзей, которых связывает ужасное событие из прошлого. Прошло уже 30 лет с тех пор, как в результате трагической случайности они похоронили одного из своей компании. Несмотря на то, что с того момента прошло много времени, никто не забыл о случившемся. Увидевшись впервые за все эти годы, друзья хотят предаться ностальгическим воспоминаниям. Но совместный отдых становится настоящей пыткой, в особенности для одного из них. Каким-то непостижимым образом всплывают фотографии, которые имеют отношение к трагическому происшествию...

Series rating

6.5
Rate 13 votes
6.8 IMDb

"Two Summers" season 1 list of episodes.

Season 1
Aflevering 1
Season 1 Episode 1
6 February 2022
Aflevering 2
Season 1 Episode 2
6 February 2022
Aflevering 3
Season 1 Episode 3
6 February 2022
Aflevering 4
Season 1 Episode 4
6 February 2022
Aflevering 5
Season 1 Episode 5
6 February 2022
Aflevering 6
Season 1 Episode 6
6 February 2022
