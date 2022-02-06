В 1 сезоне сериала «Два лета» в центре событий оказывается компания друзей, которых связывает ужасное событие из прошлого. Прошло уже 30 лет с тех пор, как в результате трагической случайности они похоронили одного из своей компании. Несмотря на то, что с того момента прошло много времени, никто не забыл о случившемся. Увидевшись впервые за все эти годы, друзья хотят предаться ностальгическим воспоминаниям. Но совместный отдых становится настоящей пыткой, в особенности для одного из них. Каким-то непостижимым образом всплывают фотографии, которые имеют отношение к трагическому происшествию...