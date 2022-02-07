В 1 сезоне сериала «Без возврата» супружеская пара Кэти и Мартин со своим сыном Ноем и дочерью Джессикой отправляются в морское путешествие. Они предвкушают безмятежный отдых на турецком побережье, где смогут вдоволь насладиться солнцем, песчаным пляжем и плаванием, а также провести время вместе. Члены семьи пока не подозревают, как много неприятностей сулят им предстоящие каникулы. Невинное приглашение на пляжную вечеринку обернется для Ноя большими проблемами. Его родителям придется отчаянно сражаться за свободу сына в правовом поле чужой страны. При этом другие туристы не пожелают помочь соотечественникам.