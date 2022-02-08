В 1 сезоне сериала «Будет больно» действие происходит в родильном отделении. В центре событий оказываются медики, которые каждый день впускают в мир новых людей. Молодой врач Адам пытается совместить свою личную жизнь с лихорадочной работой, на которой он регулярно сталкивается с будущими матерями – их болью при схватках и счастьем после того, как роженицы впервые берут своего ребенка на руки. Даже когда Адам идет на мальчишник к своему лучшему другу, его немедленно вызывают обратно в больницу, где возникла проблема с нехваткой персонала. Вернувшись на работу, Адам понял, что совершил ужасную ошибку.