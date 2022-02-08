Menu
This Is Going to Hurt 2022, season 1

This is Going to Hurt
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 15 minutes
"This Is Going to Hurt" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Будет больно» действие происходит в родильном отделении. В центре событий оказываются медики, которые каждый день впускают в мир новых людей. Молодой врач Адам пытается совместить свою личную жизнь с лихорадочной работой, на которой он регулярно сталкивается с будущими матерями – их болью при схватках и счастьем после того, как роженицы впервые берут своего ребенка на руки. Даже когда Адам идет на мальчишник к своему лучшему другу, его немедленно вызывают обратно в больницу, где возникла проблема с нехваткой персонала. Вернувшись на работу, Адам понял, что совершил ужасную ошибку.

Series rating

0.0
8.4 IMDb
This Is Going to Hurt List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
8 February 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 February 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 February 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
8 February 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
8 February 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 February 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
8 February 2022
TV series release schedule
