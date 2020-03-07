Menu
Dva serdca 2020, season 1

Два сердца 12+
Title Сезон 1
Season premiere 7 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 16 minutes
"Dva serdca" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Два сердца» в центре событий оказывается чемпионка по конкуру по имени Юлия. После несчастного случая на скачках она оказалась прикована к инвалидной коляске. Врачи считают, что героиня не сможет даже встать на ноги, не то что вернуться в большой спорт. Но Юля вовсе не считает, что ее жизнь на этом закончилась. Раньше из-за непрерывных тренировок и частых выездов она не могла уделять много времени родным. Теперь Юля решила сконцентрироваться на своей 15-летней дочери и супруге. Но выяснилось, что они стали для нее совсем чужими – муж изменяет ей, а дочь занята своими проблемами.

"Dva serdca" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 March 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 March 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 March 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 March 2020
