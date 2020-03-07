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Два сердца 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Два сердца
Киноафиша Сериалы Два сердца Сезоны Сезон 1

Два сердца 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Два сердца»

В 1 сезоне сериала «Два сердца» в центре событий оказывается чемпионка по конкуру по имени Юлия. После несчастного случая на скачках она оказалась прикована к инвалидной коляске. Врачи считают, что героиня не сможет даже встать на ноги, не то что вернуться в большой спорт. Но Юля вовсе не считает, что ее жизнь на этом закончилась. Раньше из-за непрерывных тренировок и частых выездов она не могла уделять много времени родным. Теперь Юля решила сконцентрироваться на своей 15-летней дочери и супруге. Но выяснилось, что они стали для нее совсем чужими – муж изменяет ей, а дочь занята своими проблемами.

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Список серий 1-го сезона сериала «Два сердца» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 марта 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 марта 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 марта 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 марта 2020
График выхода всех сериалов
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