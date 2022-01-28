В 1 сезоне сериала «Не стоило лгать» действие происходит на побережье Каталонии, в элитном поселке, обитатели которого привыкли к размеренному течению жизни. Все меняется после того, как в сети появляется видео, вызывающее широкий общественный резонанс. На нем запечатлены школьная преподавательница и один из ее учеников, которые занимаются сексом. Теперь женщина вынуждена столкнуться с осуждением не только соседей, но и близкой подруги, которая является матерью этого школьника. А спустя некоторое время на побережье находят труп местного мужчины, и атмосфера в поселке накаляется еще больше...