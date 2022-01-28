Menu
Todos mienten season 1 watch online

Todos mienten season 1 poster
Todos mienten 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 24 minutes
"Todos mienten" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Не стоило лгать» действие происходит на побережье Каталонии, в элитном поселке, обитатели которого привыкли к размеренному течению жизни. Все меняется после того, как в сети появляется видео, вызывающее широкий общественный резонанс. На нем запечатлены школьная преподавательница и один из ее учеников, которые занимаются сексом. Теперь женщина вынуждена столкнуться с осуждением не только соседей, но и близкой подруги, которая является матерью этого школьника. А спустя некоторое время на побережье находят труп местного мужчины, и атмосфера в поселке накаляется еще больше...

Series rating

5.6
Rate 11 votes
5.7 IMDb

"Todos mienten" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episodio 1
Season 1 Episode 1
28 January 2022
Episodio 2
Season 1 Episode 2
28 January 2022
Episodio 3
Season 1 Episode 3
28 January 2022
Episodio 4
Season 1 Episode 4
28 January 2022
Episodio 5
Season 1 Episode 5
28 January 2022
Episodio 6
Season 1 Episode 6
28 January 2022
