Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Не стоило лгать 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Не стоило лгать
Киноафиша Сериалы Не стоило лгать Сезоны Сезон 1

Todos mienten 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Не стоило лгать»

В 1 сезоне сериала «Не стоило лгать» действие происходит на побережье Каталонии, в элитном поселке, обитатели которого привыкли к размеренному течению жизни. Все меняется после того, как в сети появляется видео, вызывающее широкий общественный резонанс. На нем запечатлены школьная преподавательница и один из ее учеников, которые занимаются сексом. Теперь женщина вынуждена столкнуться с осуждением не только соседей, но и близкой подруги, которая является матерью этого школьника. А спустя некоторое время на побережье находят труп местного мужчины, и атмосфера в поселке накаляется еще больше...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Не стоило лгать График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episodio 1
Сезон 1 Серия 1
28 января 2022
Серия 2 Episodio 2
Сезон 1 Серия 2
28 января 2022
Серия 3 Episodio 3
Сезон 1 Серия 3
28 января 2022
Серия 4 Episodio 4
Сезон 1 Серия 4
28 января 2022
Серия 5 Episodio 5
Сезон 1 Серия 5
28 января 2022
Серия 6 Episodio 6
Сезон 1 Серия 6
28 января 2022
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше