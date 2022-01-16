В 1 сезоне сериала «Французы под Москвой» большая и шумная семья Петриковых из российской глубинки получает благую весть. Их дальний богатый родственник завещал им крупное наследство – особняк в элитном подмосковном поселке. Но вскоре выясняется, что все не так-то просто. Совладельцами дома являются и другие наследники – в прошлом тоже Петриковы, а ныне – «офранцуженные» Петрикофф-Люсьен из Парижа с идеальными манерами и великосветскими замашками. Несмотря на такую очевидную разницу характеров, родственникам теперь придется уживаться под одной крышей и привыкать друг к другу.