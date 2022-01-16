Menu
Francuzy pod Moskvoy 2022, season 1

Francuzy pod Moskvoy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Francuzy pod Moskvoy Seasons Season 1
Французы под Москвой 12+
Title Сезон 1
Season premiere 16 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Francuzy pod Moskvoy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Французы под Москвой» большая и шумная семья Петриковых из российской глубинки получает благую весть. Их дальний богатый родственник завещал им крупное наследство – особняк в элитном подмосковном поселке. Но вскоре выясняется, что все не так-то просто. Совладельцами дома являются и другие наследники – в прошлом тоже Петриковы, а ныне – «офранцуженные» Петрикофф-Люсьен из Парижа с идеальными манерами и великосветскими замашками. Несмотря на такую очевидную разницу характеров, родственникам теперь придется уживаться под одной крышей и привыкать друг к другу.

Series rating

0.0
Rate 1 vote

"Francuzy pod Moskvoy" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 January 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 January 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 January 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 January 2022
