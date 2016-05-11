Menu
Syn 2016, season 1

Season premiere 11 May 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Syn" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сын» успешный финский политик Тимо Куусинен женат на женщине из России. Они вместе воспитывают сына. Политическая карьера героя стремительно набирает обороты. Но все рушится после анонимного доноса в социальную инстанцию. Кто-то сообщил, что политический деятель и его супруга жестоко обращаются со своим ребенком. Государственные сотрудники приходят домой к Тимо и забирают его сына. Куусинен пытается законным способом вернуть мальчика, нанимает лучших юристов, но его попытки ни к чему не приводят. У супруги Тимо появляются догадки относительно адресата послания.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.6 IMDb

"Syn" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
11 May 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
11 May 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 May 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 May 2016
