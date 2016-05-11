В 1 сезоне сериала «Сын» успешный финский политик Тимо Куусинен женат на женщине из России. Они вместе воспитывают сына. Политическая карьера героя стремительно набирает обороты. Но все рушится после анонимного доноса в социальную инстанцию. Кто-то сообщил, что политический деятель и его супруга жестоко обращаются со своим ребенком. Государственные сотрудники приходят домой к Тимо и забирают его сына. Куусинен пытается законным способом вернуть мальчика, нанимает лучших юристов, но его попытки ни к чему не приводят. У супруги Тимо появляются догадки относительно адресата послания.