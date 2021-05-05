В 1 сезоне сериала «Мой любимый друг» шестилетняя Маша теряет родителей в аварии и оказывается в детском доме. Там ее защитником и единственным другом становится старший мальчик Дима, с которым они не расстаются до самого выпуска. Но после совершеннолетия пути молодых людей расходятся. Дима отправляется в армию, после которой связь с ним теряется, а Маша учится на повара и вскоре собирается замуж за своего парня Олега. Однако деловым партнером жениха девушки неожиданно оказывается ее детская любовь. Ситуация усугубляется, когда Дима оказывается за решеткой, обвиненный в преступлении, которое совершил Олег.