Moy lyubimyy drug 2021, season 1

Moy lyubimyy drug season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Moy lyubimyy drug Seasons Season 1
Мой любимый друг 12+
Title Сезон 1
Season premiere 5 May 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 28 minutes
"Moy lyubimyy drug" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мой любимый друг» шестилетняя Маша теряет родителей в аварии и оказывается в детском доме. Там ее защитником и единственным другом становится старший мальчик Дима, с которым они не расстаются до самого выпуска. Но после совершеннолетия пути молодых людей расходятся. Дима отправляется в армию, после которой связь с ним теряется, а Маша учится на повара и вскоре собирается замуж за своего парня Олега. Однако деловым партнером жениха девушки неожиданно оказывается ее детская любовь. Ситуация усугубляется, когда Дима оказывается за решеткой, обвиненный в преступлении, которое совершил Олег.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

Moy lyubimyy drug List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
5 May 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 May 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
5 May 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 May 2021
