Pieces of Her 2022, season 1

Pieces of Her season 1 poster
Pieces of Her
Pieces of Her 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Pieces of Her" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Части нее» во время своего дня рождения юная девушка по имени Энди усомнилась в том, что на самом деле знает свою мать Лауру. Когда в ресторане, где проходило торжество, неожиданно началась стрельба, родительница главной героини с проворством дала отпор нападающим. Энди даже не подозревала, что ее мать обладает такими навыками. Оказалось, что далекое прошлое Лауры дало о себе знать, и теперь девушке угрожает опасность, исходящая от старых знакомых ее матери. Лауре и Энди предстоит не только заново познакомиться друг с другом, но и вместе найти выход из сложной ситуации, в которой они оказались.

Series rating

6.1
Rate 13 votes
6.3 IMDb

Pieces of Her List of episodes

Season 1
Episode 1
Episode 1
4 March 2022
Episode 2
Episode 2
4 March 2022
Episode 3
Episode 3
4 March 2022
Episode 4
Episode 4
4 March 2022
Episode 5
Episode 5
4 March 2022
Episode 6
Episode 6
4 March 2022
Episode 7
Episode 7
4 March 2022
Episode 8
Episode 8
4 March 2022
