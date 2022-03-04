В 1 сезоне сериала «Части нее» во время своего дня рождения юная девушка по имени Энди усомнилась в том, что на самом деле знает свою мать Лауру. Когда в ресторане, где проходило торжество, неожиданно началась стрельба, родительница главной героини с проворством дала отпор нападающим. Энди даже не подозревала, что ее мать обладает такими навыками. Оказалось, что далекое прошлое Лауры дало о себе знать, и теперь девушке угрожает опасность, исходящая от старых знакомых ее матери. Лауре и Энди предстоит не только заново познакомиться друг с другом, но и вместе найти выход из сложной ситуации, в которой они оказались.