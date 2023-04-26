Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Saint X 2023, season 1

Saint X season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Saint X Seasons Season 1
Saint X
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 52 minutes
"Saint X" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Остров Сент-Икс» семейная пара с двумя дочерями проводит каникулы на острове Сент-Икс. Отдых омрачается таинственным исчезновением старшей дочери – Клэр. Вскоре ее обнаруживают мертвой. Несмотря на то, что у следствия есть подозреваемые, дело закрывают за недостаточностью улик. Гибель сестры наносит глубокую травму маленькой Элисон. Кроме того, эта история получает широкое освещение в СМИ. Проходит много лет, и девушка, будучи уже взрослой, сталкивается с мужчиной, который проходил главным подозреваемым по делу об убийстве ее сестры. Героиня считает, что это знак судьбы, и приступает к собственному расследованию.

Series rating

6.2
Rate 13 votes
6.4 IMDb

Saint X List of episodes

TV series release schedule
Season 1
A Lovely Nowhere
Season 1 Episode 1
26 April 2023
Woman is Fickle
Season 1 Episode 2
26 April 2023
Men of Interest
Season 1 Episode 3
26 April 2023
A Disquieting Emptiness
Season 1 Episode 4
3 May 2023
Colonial Interference
Season 1 Episode 5
10 May 2023
Loose Threads of the Past
Season 1 Episode 6
17 May 2023
The Goat Witch and the Sinner
Season 1 Episode 7
24 May 2023
Faraway
Season 1 Episode 8
31 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more