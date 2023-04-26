В 1 сезоне сериала «Остров Сент-Икс» семейная пара с двумя дочерями проводит каникулы на острове Сент-Икс. Отдых омрачается таинственным исчезновением старшей дочери – Клэр. Вскоре ее обнаруживают мертвой. Несмотря на то, что у следствия есть подозреваемые, дело закрывают за недостаточностью улик. Гибель сестры наносит глубокую травму маленькой Элисон. Кроме того, эта история получает широкое освещение в СМИ. Проходит много лет, и девушка, будучи уже взрослой, сталкивается с мужчиной, который проходил главным подозреваемым по делу об убийстве ее сестры. Героиня считает, что это знак судьбы, и приступает к собственному расследованию.