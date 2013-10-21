Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Delo chesti season 1 watch online

Delo chesti season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Delo chesti Seasons Season 1
Дело чести 16+
Title Сезон 1
Season premiere 21 October 2013
Production year 2013
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Delo chesti" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дело чести» события разворачиваются в нулевые. Отец Саши и Вани Назаровых потратил все имеющиеся средства на открытие магазина, специализирующегося на продаже техники. Но спустя некоторое время после открытия в павильоне происходит ограбление. Глава семейства не смог пережить обрушившийся на него удар и свел счеты с жизнью. После этого мать ребят повредилась рассудком. Ваня и Саша осознают, что ограбление, которое стоило им потери родителей, не было случайным. Они намерены мстить, но каждый хочет делать это по-своему. Ваня проникает в криминальный мир, а Саша отправляется учиться юриспруденции.

Series rating

7.3
Rate 12 votes
7.5 IMDb

"Delo chesti" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 October 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 October 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 October 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 October 2013
Серия 5
Season 1 Episode 5
28 October 2013
Серия 6
Season 1 Episode 6
29 October 2013
Серия 7
Season 1 Episode 7
30 October 2013
Серия 8
Season 1 Episode 8
31 October 2013
Серия 9
Season 1 Episode 9
4 November 2013
Серия 10
Season 1 Episode 10
5 November 2013
Серия 11
Season 1 Episode 11
6 November 2013
Серия 12
Season 1 Episode 12
7 November 2013
Серия 13
Season 1 Episode 13
11 November 2013
Серия 14
Season 1 Episode 14
12 November 2013
Серия 15
Season 1 Episode 15
13 November 2013
Серия 16
Season 1 Episode 16
14 November 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more