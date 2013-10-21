В 1 сезоне сериала «Дело чести» события разворачиваются в нулевые. Отец Саши и Вани Назаровых потратил все имеющиеся средства на открытие магазина, специализирующегося на продаже техники. Но спустя некоторое время после открытия в павильоне происходит ограбление. Глава семейства не смог пережить обрушившийся на него удар и свел счеты с жизнью. После этого мать ребят повредилась рассудком. Ваня и Саша осознают, что ограбление, которое стоило им потери родителей, не было случайным. Они намерены мстить, но каждый хочет делать это по-своему. Ваня проникает в криминальный мир, а Саша отправляется учиться юриспруденции.