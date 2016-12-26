Menu
Tri korolevy season 1 watch online

Tri korolevy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tri korolevy Seasons Season 1
Три королевы 16+
Title Сезон 1
Season premiere 26 December 2016
Production year 2016
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
"Tri korolevy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Три королевы» в центре событий оказывается винодел Михаил Погодин. Он владеет заводом по производству вина в небольшом прибрежном городе Черноморске. Михаил по-настоящему любит все, что связано с изготовлением вина. Вскоре он собирается выпустить новую марку, для которой даже придумал название – «Три королевы». Однако воплотить замысел в жизнь Погодину так и не удается. Когда сотрудники правоохранительных органов нашли его тело, поначалу все решили, что Михаил покончил с собой. Лишь спустя время оказалось, что предсмертная записка была липовой, а суицид – инсценирован коварным убийцей.

Series rating

0.0
Rate

"Tri korolevy" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 December 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 December 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 December 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 December 2016
Серия 5
Season 1 Episode 5
28 December 2016
Серия 6
Season 1 Episode 6
28 December 2016
Серия 7
Season 1 Episode 7
29 December 2016
Серия 8
Season 1 Episode 8
29 December 2016
