В 1 сезоне сериала «Три королевы» в центре событий оказывается винодел Михаил Погодин. Он владеет заводом по производству вина в небольшом прибрежном городе Черноморске. Михаил по-настоящему любит все, что связано с изготовлением вина. Вскоре он собирается выпустить новую марку, для которой даже придумал название – «Три королевы». Однако воплотить замысел в жизнь Погодину так и не удается. Когда сотрудники правоохранительных органов нашли его тело, поначалу все решили, что Михаил покончил с собой. Лишь спустя время оказалось, что предсмертная записка была липовой, а суицид – инсценирован коварным убийцей.