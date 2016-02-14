В 1 сезоне сериала «Принцесса с севера» Виктория Васильева является студенткой московского университета. Девушка изучает историю арабского государства Аджахар. При том, что Вика многое знает о культурных и исторических особенностях этой страны, побывать там ей пока не довелось. Когда ей предлагают отправиться туда в командировку, радости Вики нет предела. Правда, в это же время ее молодой человек Константин решился предложить возлюбленной руку и сердце. Но Вика слишком увлечена идеей о предстоящем путешествии. Она просит Костю отпустить ее, обещая, что скоро вернется. Однако в Аджахаре Вика встречает мужчину по имени Максуд.