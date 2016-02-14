Menu
Princessa s severa 2016, season 1

Принцесса с севера 12+
Title Сезон 1
Season premiere 14 February 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Princessa s severa" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Принцесса с севера» Виктория Васильева является студенткой московского университета. Девушка изучает историю арабского государства Аджахар. При том, что Вика многое знает о культурных и исторических особенностях этой страны, побывать там ей пока не довелось. Когда ей предлагают отправиться туда в командировку, радости Вики нет предела. Правда, в это же время ее молодой человек Константин решился предложить возлюбленной руку и сердце. Но Вика слишком увлечена идеей о предстоящем путешествии. Она просит Костю отпустить ее, обещая, что скоро вернется. Однако в Аджахаре Вика встречает мужчину по имени Максуд.

"Princessa s severa" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 February 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 February 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 February 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 February 2016
