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Принцесса с севера 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Принцесса с севера
Киноафиша Сериалы Принцесса с севера Сезоны Сезон 1

Принцесса с севера 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 февраля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Принцесса с севера»

В 1 сезоне сериала «Принцесса с севера» Виктория Васильева является студенткой московского университета. Девушка изучает историю арабского государства Аджахар. При том, что Вика многое знает о культурных и исторических особенностях этой страны, побывать там ей пока не довелось. Когда ей предлагают отправиться туда в командировку, радости Вики нет предела. Правда, в это же время ее молодой человек Константин решился предложить возлюбленной руку и сердце. Но Вика слишком увлечена идеей о предстоящем путешествии. Она просит Костю отпустить ее, обещая, что скоро вернется. Однако в Аджахаре Вика встречает мужчину по имени Максуд.

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Список серий 1-го сезона сериала «Принцесса с севера» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 февраля 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 февраля 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 февраля 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 февраля 2016
График выхода всех сериалов
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