В 1 сезоне сериала «Тонкий лед» Игорь Палагин привык контролировать свою жизнь «от» и «до». Это касалось и сферы бизнеса, и супружеской жизни. Его жена Ирина не смела прекословить властному супругу. Но однажды молодая женщина устала от бесконечного гнета и давления. В этот период жизни судьба свела ее с предпринимателем Андреем Гаврюшовым, который увлекается автогонками. Палагин не мог себе даже вообразить, что его покорная спутница жизни способна на измену. Ира хочет расторгнуть брак и вступить в отношения с другим мужчиной. Игорь угрожает, что отберет у нее детей. Кроме того, Палагин намерен отомстить своему конкуренту.