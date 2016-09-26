Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Tonkiy led season 1 watch online

Tonkiy led season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tonkiy led Seasons Season 1
Тонкий лед 16+
Title Сезон 1
Season premiere 26 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 24 minutes
"Tonkiy led" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Тонкий лед» Игорь Палагин привык контролировать свою жизнь «от» и «до». Это касалось и сферы бизнеса, и супружеской жизни. Его жена Ирина не смела прекословить властному супругу. Но однажды молодая женщина устала от бесконечного гнета и давления. В этот период жизни судьба свела ее с предпринимателем Андреем Гаврюшовым, который увлекается автогонками. Палагин не мог себе даже вообразить, что его покорная спутница жизни способна на измену. Ира хочет расторгнуть брак и вступить в отношения с другим мужчиной. Игорь угрожает, что отберет у нее детей. Кроме того, Палагин намерен отомстить своему конкуренту.

Series rating

4.6
Rate 13 votes
4.9 IMDb

"Tonkiy led" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 September 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 September 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 September 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 September 2016
Серия 5
Season 1 Episode 5
28 September 2016
Серия 6
Season 1 Episode 6
28 September 2016
Серия 7
Season 1 Episode 7
29 September 2016
Серия 8
Season 1 Episode 8
29 September 2016
Серия 9
Season 1 Episode 9
3 October 2016
Серия 10
Season 1 Episode 10
3 October 2016
Серия 11
Season 1 Episode 11
4 October 2016
Серия 12
Season 1 Episode 12
4 October 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more