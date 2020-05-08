В 1 сезоне сериала «Танкист» в центе событий – настоящие герои Великой Отечественной войны. Именно танкисты-красноармейцы одержали победу над признанными стратегами вермахта. Молодой танкист Андрей Градов сделал предложение своей девушке, но официально стать супругами они так и не успели. О начале боевых действий было объявлено сразу после выпускного бала Градова в танковом училище. Вчерашний курсант идет воевать, а Вера пребывает в томительном ожидании писем от своего жениха. Когда ни одной весточки не приходит, девушка сама идет на фронт – искать своего возлюбленного.