Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Tankist season 1 watch online

Tankist season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tankist Seasons Season 1

Танкист 16+
Title Сезон 1
Season premiere 8 May 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Tankist" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Танкист» в центе событий – настоящие герои Великой Отечественной войны. Именно танкисты-красноармейцы одержали победу над признанными стратегами вермахта. Молодой танкист Андрей Градов сделал предложение своей девушке, но официально стать супругами они так и не успели. О начале боевых действий было объявлено сразу после выпускного бала Градова в танковом училище. Вчерашний курсант идет воевать, а Вера пребывает в томительном ожидании писем от своего жениха. Когда ни одной весточки не приходит, девушка сама идет на фронт – искать своего возлюбленного.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"Tankist" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 May 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 May 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 May 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 May 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more