Tainstvennaya strast season 1 watch online

Tainstvennaya strast season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tainstvennaya strast Seasons Season 1
Таинственная страсть 16+
Title Сезон 1
Season premiere 31 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 13
Runtime 10 hours 50 minutes
"Tainstvennaya strast" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Таинственная страсть» события разворачиваются в Советском Союзе 60-х годов. Основная сюжетная линия посвящена роману Ваксона и его прекрасной избранницы Ралиссы. За основу этой любовной истории взят роман Василия Аксенова и Майи Кармен. Они влюбились друг в друга, когда состояли в официальных союзах. Еще одной главной героиней стала поэтесса Нэлла Аххо (Белла Ахмадулина). За ее сердце борются двое мужчин: Ян Тушинский, ее супруг, заставляющий женщину отказаться от ребенка, и Антон Андреотис, который страстно влюблен в Нэллу. Но ему так и не удается вызвать в ней ответные чувства. 

Series rating

6.3
Rate 13 votes
6.6 IMDb

"Tainstvennaya strast" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
31 October 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
31 October 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 November 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 November 2016
Серия 5
Season 1 Episode 5
2 November 2016
Серия 6
Season 1 Episode 6
2 November 2016
Серия 7
Season 1 Episode 7
3 November 2016
Серия 8
Season 1 Episode 8
3 November 2016
Серия 9
Season 1 Episode 9
7 November 2016
Серия 10
Season 1 Episode 10
7 November 2016
Серия 11
Season 1 Episode 11
8 November 2016
Серия 12
Season 1 Episode 12
8 November 2016
Серия 13
Season 1 Episode 13
9 November 2016
