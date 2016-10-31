В 1 сезоне сериала «Таинственная страсть» события разворачиваются в Советском Союзе 60-х годов. Основная сюжетная линия посвящена роману Ваксона и его прекрасной избранницы Ралиссы. За основу этой любовной истории взят роман Василия Аксенова и Майи Кармен. Они влюбились друг в друга, когда состояли в официальных союзах. Еще одной главной героиней стала поэтесса Нэлла Аххо (Белла Ахмадулина). За ее сердце борются двое мужчин: Ян Тушинский, ее супруг, заставляющий женщину отказаться от ребенка, и Антон Андреотис, который страстно влюблен в Нэллу. Но ему так и не удается вызвать в ней ответные чувства.