В 1 сезоне сериала «Шэнму» в центре событий оказывается молодой воин по имени Ре Хадзуки. После того как в семейном додзе на глазах героя убили его отца, он во что бы то ни стало намерен отыскать преступника и воплотить в жизнь свой план мести. Ре отправляется в долгий путь, который начинается с Гонконга. Он выясняет, что имеет дело с могущественными силами, против которых нужно выступать в полной боевой готовности. Хадзуки каждый день совершенствуется и осваивает новые техники боевых искусств. Он полон решимости встретиться с врагами с глазу на глаз и выйти из этой схватки победителем.