Shenmue 2022, season 1

Season premiere 5 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Шэнму» в центре событий оказывается молодой воин по имени Ре Хадзуки. После того как в семейном додзе на глазах героя убили его отца, он во что бы то ни стало намерен отыскать преступника и воплотить в жизнь свой план мести. Ре отправляется в долгий путь, который начинается с Гонконга. Он выясняет, что имеет дело с могущественными силами, против которых нужно выступать в полной боевой готовности. Хадзуки каждый день совершенствуется и осваивает новые техники боевых искусств. Он полон решимости встретиться с врагами с глазу на глаз и выйти из этой схватки победителем.

7.2
7.4 IMDb

List of episodes

Thunderclap
Season 1 Episode 1
5 February 2022
Daybreak
Season 1 Episode 2
12 February 2022
Yin-Yang
Season 1 Episode 3
19 February 2022
Shackles
Season 1 Episode 4
26 February 2022
Equal
Season 1 Episode 5
5 March 2022
Dignified
Season 1 Episode 6
12 March 2022
Future
Season 1 Episode 7
19 March 2022
Aspiration
Season 1 Episode 8
26 March 2022
Distinct
Season 1 Episode 9
2 April 2022
Comeback
Season 1 Episode 10
9 April 2022
Entangled
Season 1 Episode 11
16 April 2022
Guidepost
Season 1 Episode 12
23 April 2022
Season 1 Episode 13
30 April 2022
