В 1 сезоне сериала «Ведьма» деревенский кузнец Рома спасает на реке девушку. Утопленница начисто потеряла память. Местная знахарка уверена, что найденная красавица принесет неприятности в их деревню. Она просит Романа скрывать девушку от посторонних глаз. Но эффектная незнакомка тут же привлекает внимание местного парня, который сразу влюбляется в нее. Деревенские жители поговаривают, что в доме кузнеца живет ведьма. Спустя некоторое время память возвращается к девушке. Она вспоминает свое имя – Надежда. Вскоре в деревне появляется вооруженная группа людей, которые ищут ее.