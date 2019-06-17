Menu
Vedma 2019, season 1

Ведьма 12+
Title Сезон 1
Season premiere 17 June 2019
Production year 2019
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 32 minutes
В 1 сезоне сериала «Ведьма» деревенский кузнец Рома спасает на реке девушку. Утопленница начисто потеряла память. Местная знахарка уверена, что найденная красавица принесет неприятности в их деревню. Она просит Романа скрывать девушку от посторонних глаз. Но эффектная незнакомка тут же привлекает внимание местного парня, который сразу влюбляется в нее. Деревенские жители поговаривают, что в доме кузнеца живет ведьма. Спустя некоторое время память возвращается к девушке. Она вспоминает свое имя – Надежда. Вскоре в деревне появляется вооруженная группа людей, которые ищут ее.

"Vedma" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Серия 1
Season 1 Episode 1
17 June 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 June 2019
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 June 2019
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 June 2019
Серия 5
Season 1 Episode 5
19 June 2019
Серия 6
Season 1 Episode 6
19 June 2019
Серия 7
Season 1 Episode 7
20 June 2019
Серия 8
Season 1 Episode 8
20 June 2019
Серия 9
Season 1 Episode 9
24 June 2019
Серия 10
Season 1 Episode 10
24 June 2019
Серия 11
Season 1 Episode 11
25 June 2019
Серия 12
Season 1 Episode 12
25 June 2019
Серия 13
Season 1 Episode 13
26 June 2019
Серия 14
Season 1 Episode 14
26 June 2019
Серия 15
Season 1 Episode 15
27 June 2019
Серия 16
Season 1 Episode 16
27 June 2019
