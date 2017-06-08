В 1 сезоне сериала «Жизненные обстоятельства» 30-летний Андрей работает в таможенной службе на скромной должности. Супруга ушла от него к другому мужчине. Однажды герой встречает в магазине девушку, в которую когда-то был безумно влюблен. Но в то время Женя встречалась с его другом Богданом – веселым и харизмтичным парнем. Богдан зовет Андрея в гости. Тот хочет уклониться от встречи, но приятель проявляет настойчивость. Андрей отправляется в богатый загородный дом, где живут Богдан с Женей. Со стороны кажется, что они купаются в роскоши, но на самом деле все обстоит несколько иначе. Богдан пошел на неоправданный риск и потерял целое состояние.