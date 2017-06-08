Menu
Zhiznennye obstoyatelstva season 1 watch online

Zhiznennye obstoyatelstva season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zhiznennye obstoyatelstva Seasons Season 1
Жизненные обстоятельства 16+
Title Сезон 1
Season premiere 8 June 2017
Production year 2017
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 28 minutes
"Zhiznennye obstoyatelstva" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Жизненные обстоятельства» 30-летний Андрей работает в таможенной службе на скромной должности. Супруга ушла от него к другому мужчине. Однажды герой встречает в магазине девушку, в которую когда-то был безумно влюблен. Но в то время Женя встречалась с его другом Богданом – веселым и харизмтичным парнем. Богдан зовет Андрея в гости. Тот хочет уклониться от встречи, но приятель проявляет настойчивость. Андрей отправляется в богатый загородный дом, где живут Богдан с Женей. Со стороны кажется, что они купаются в роскоши, но на самом деле все обстоит несколько иначе. Богдан пошел на неоправданный риск и потерял целое состояние.

"Zhiznennye obstoyatelstva" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 June 2017
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 June 2017
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 June 2017
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 June 2017
