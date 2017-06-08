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Жизненные обстоятельства 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Жизненные обстоятельства
Киноафиша Сериалы Жизненные обстоятельства Сезоны Сезон 1

Жизненные обстоятельства 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июня 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жизненные обстоятельства»

В 1 сезоне сериала «Жизненные обстоятельства» 30-летний Андрей работает в таможенной службе на скромной должности. Супруга ушла от него к другому мужчине. Однажды герой встречает в магазине девушку, в которую когда-то был безумно влюблен. Но в то время Женя встречалась с его другом Богданом – веселым и харизмтичным парнем. Богдан зовет Андрея в гости. Тот хочет уклониться от встречи, но приятель проявляет настойчивость. Андрей отправляется в богатый загородный дом, где живут Богдан с Женей. Со стороны кажется, что они купаются в роскоши, но на самом деле все обстоит несколько иначе. Богдан пошел на неоправданный риск и потерял целое состояние.

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Список серий 1-го сезона сериала «Жизненные обстоятельства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 июня 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 июня 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 июня 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 июня 2017
График выхода всех сериалов
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