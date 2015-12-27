Menu
Izbrannica 2015, season 1

Izbrannica

Избранница 12+
Title Сезон 1
Season premiere 27 December 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Izbrannica" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Избранница» события разворачиваются в прибрежном городке, где жизнь течет медленно и спокойно. Мария зарабатывает на жизнь написанием женских романов. Писательница столкнулась с творческим кризисом. Ей кажется, что жизнь полна несчастий. Но история Любавы является красноречивым свидетельством того, что ее тетя заблуждается. Молодая женщина много лет живет в счастливом браке и воспитывает сына. Однако в день, когда героиня узнает о предательстве своего супруга, ее жизнь кардинально меняется. Любава должна принять непростое решение, которое отразится на всей ее дальнейшей судьбе.

"Izbrannica" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 December 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 December 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 December 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 December 2015
TV series release schedule
