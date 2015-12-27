В 1 сезоне сериала «Избранница» события разворачиваются в прибрежном городке, где жизнь течет медленно и спокойно. Мария зарабатывает на жизнь написанием женских романов. Писательница столкнулась с творческим кризисом. Ей кажется, что жизнь полна несчастий. Но история Любавы является красноречивым свидетельством того, что ее тетя заблуждается. Молодая женщина много лет живет в счастливом браке и воспитывает сына. Однако в день, когда героиня узнает о предательстве своего супруга, ее жизнь кардинально меняется. Любава должна принять непростое решение, которое отразится на всей ее дальнейшей судьбе.