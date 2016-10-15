Menu
Pismo nadezhdy 2016, season 1

Pismo nadezhdy season 1 poster
Письмо надежды
Title Сезон 1
Season premiere 15 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 8 minutes
"Pismo nadezhdy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Письмо Надежды» главная героиня Вера беременна двойней. Вместе с любимым мужем она с нетерпением ждет появления девочек на свет, для них уже заготовлены имена: Маша и Таня. Но семейное счастье разрушает авария: отец двойняшек погибает, а у Веры начинаются преждевременные роды. Когда малышки появляются на свет, мама Веры, Анна Ефимовна, распоряжается их судьбой по-своему. Она уверена, что ее дочь не сможет вырастить без мужа сразу двоих, поэтому отказывается от Танечки, а Вере врет, что та умерла. Но спустя много лет, после смерти Анны Ефимовны, женщина получает странное письмо.

Series rating

7.7
Rate 12 votes
7.3 IMDb

"Pismo nadezhdy" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 October 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 October 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 October 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 October 2016
