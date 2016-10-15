В 1 сезоне сериала «Письмо Надежды» главная героиня Вера беременна двойней. Вместе с любимым мужем она с нетерпением ждет появления девочек на свет, для них уже заготовлены имена: Маша и Таня. Но семейное счастье разрушает авария: отец двойняшек погибает, а у Веры начинаются преждевременные роды. Когда малышки появляются на свет, мама Веры, Анна Ефимовна, распоряжается их судьбой по-своему. Она уверена, что ее дочь не сможет вырастить без мужа сразу двоих, поэтому отказывается от Танечки, а Вере врет, что та умерла. Но спустя много лет, после смерти Анны Ефимовны, женщина получает странное письмо.