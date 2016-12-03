Menu
Pisma iz proshlogo season 1 poster
Письма из прошлого 12+
Title Сезон 1
Season premiere 3 December 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Письма из прошлого» молодая девушка Мария Бурова живет с матерью в небольшом провинциальном городе. Ее жизнь проходит счастливо и размеренно: любимая работа, друзья, влюбленности. Есть у Маруси и хобби – автомобильные гонки. Но все меняется, когда ее мама умирает. Девушку не радует ничего из прошлой жизни. Она решает переехать из родной глуши в столицу, к маминому брату и своему родному дяде Виктору. Тем более что мужчина давно приглашает ее к себе в гости. В квартире родственника девушка обнаруживает старые письма – переписку ее родителей. Она решает разыскать отца, которого никогда не знала.

4.6
Rate 12 votes
5.1 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 December 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 December 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 December 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 December 2016
