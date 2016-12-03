В 1 сезоне сериала «Письма из прошлого» молодая девушка Мария Бурова живет с матерью в небольшом провинциальном городе. Ее жизнь проходит счастливо и размеренно: любимая работа, друзья, влюбленности. Есть у Маруси и хобби – автомобильные гонки. Но все меняется, когда ее мама умирает. Девушку не радует ничего из прошлой жизни. Она решает переехать из родной глуши в столицу, к маминому брату и своему родному дяде Виктору. Тем более что мужчина давно приглашает ее к себе в гости. В квартире родственника девушка обнаруживает старые письма – переписку ее родителей. Она решает разыскать отца, которого никогда не знала.