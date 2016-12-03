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Письма из прошлого 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Письма из прошлого
Киноафиша Сериалы Письма из прошлого Сезоны Сезон 1

Письма из прошлого 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 декабря 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Письма из прошлого»

В 1 сезоне сериала «Письма из прошлого» молодая девушка Мария Бурова живет с матерью в небольшом провинциальном городе. Ее жизнь проходит счастливо и размеренно: любимая работа, друзья, влюбленности. Есть у Маруси и хобби – автомобильные гонки. Но все меняется, когда ее мама умирает. Девушку не радует ничего из прошлой жизни. Она решает переехать из родной глуши в столицу, к маминому брату и своему родному дяде Виктору. Тем более что мужчина давно приглашает ее к себе в гости. В квартире родственника девушка обнаруживает старые письма – переписку ее родителей. Она решает разыскать отца, которого никогда не знала.

Рейтинг сериала

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4.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Письма из прошлого» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 декабря 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 декабря 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 декабря 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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