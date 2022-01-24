В 1 сезоне сериала «Земля обетованная» события разворачиваются в долине Сонома на юго-западе Калифорнии. В этом солнечном штате производят лучшее в США вино, а сама долина является колыбелью первых американских виноградников. Много лет назад в этом райском уголке обосновалось латиноамериканское семейство Сандоваль. Основатель рода заработал свое первое состояние кропотливым трудом, изготавливая качественный дорогой напиток. Последующие поколения пожинают плоды его работы, преумножая семейный капитал. Однако красивая жизнь обходится им нелегко. Герои враждуют, влюбляются, сражаются за место под солнцем и рискуют жизнями.