Promised Land 2022, season 1

Promised Land
Season premiere 24 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Земля обетованная» события разворачиваются в долине Сонома на юго-западе Калифорнии. В этом солнечном штате производят лучшее в США вино, а сама долина является колыбелью первых американских виноградников. Много лет назад в этом райском уголке обосновалось латиноамериканское семейство Сандоваль. Основатель рода заработал свое первое состояние кропотливым трудом, изготавливая качественный дорогой напиток. Последующие поколения пожинают плоды его работы, преумножая семейный капитал. Однако красивая жизнь обходится им нелегко. Герои враждуют, влюбляются, сражаются за место под солнцем и рискуют жизнями.

6.6 IMDb
Promised Land List of episodes TV series release schedule
Season 1
A Place Called Heritage
Season 1 Episode 1
24 January 2022
La Madrugada (Day Break)
Season 1 Episode 2
31 January 2022
La Lucha (The Struggle)
Season 1 Episode 3
7 February 2022
El Regalo (The Gift)
Season 1 Episode 4
14 February 2022
Los Rivales (Rivals)
Season 1 Episode 5
21 February 2022
El Cuchiceo (The Whispering)
Season 1 Episode 6
1 March 2022
El Mejor De Los Tiempos (The Best of Times)
Season 1 Episode 7
8 March 2022
La Verdad Te Hara Libre (The Truth Shall Set You Free)
Season 1 Episode 8
15 March 2022
La Cosecha (The Harvest)
Season 1 Episode 9
22 March 2022
La Tierra Prometida (The Promised Land)
Season 1 Episode 10
29 March 2022
