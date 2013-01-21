В 1 сезоне сериала «Петрович» бывший омоновец Иван Петрович Калугин живет в спокойном поселке вместе с женой Катериной, старшим сыном и молодой невесткой. Мужчину уважают как домочадцы, так и соседи. Он слывет мудрым, справедливым и решительным человеком, всегда готовым помочь в трудную минуту. Но однажды в размеренный быт семьи вторгается вернувшийся «блудный сын» – младший отпрыск Петровича Семен. Выясняется, что из большого города парень привез не только впечатления и сувениры, но и «хвост» в виде вооруженных бандитов, жаждущих его крови. Один из преступников узнает Калугина-старшего по непростому общему прошлому.