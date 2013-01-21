Menu
Petrovich 2013, season 1

Petrovich season 1 poster
Петрович 16+
Title Сезон 1
Season premiere 21 January 2013
Production year 2013
Number of episodes 24
Runtime 19 hours 12 minutes
В 1 сезоне сериала «Петрович» бывший омоновец Иван Петрович Калугин живет в спокойном поселке вместе с женой Катериной, старшим сыном и молодой невесткой. Мужчину уважают как домочадцы, так и соседи. Он слывет мудрым, справедливым и решительным человеком, всегда готовым помочь в трудную минуту. Но однажды в размеренный быт семьи вторгается вернувшийся «блудный сын» – младший отпрыск Петровича Семен. Выясняется, что из большого города парень привез не только впечатления и сувениры, но и «хвост» в виде вооруженных бандитов, жаждущих его крови. Один из преступников узнает Калугина-старшего по непростому общему прошлому.

4.9
Rate 12 votes
5.1 IMDb

Season 1
Возвращение I
Season 1 Episode 1
21 January 2013
Возвращение II
Season 1 Episode 2
21 January 2013
Западня I
Season 1 Episode 3
22 January 2013
Западня II
Season 1 Episode 4
22 January 2013
Волк I
Season 1 Episode 5
23 January 2013
Волк II
Season 1 Episode 6
23 January 2013
Королева I
Season 1 Episode 7
24 January 2013
Королева II
Season 1 Episode 8
24 January 2013
Месть I
Season 1 Episode 9
25 January 2013
Месть II
Season 1 Episode 10
25 January 2013
Мать I
Season 1 Episode 11
25 January 2013
Мать II
Season 1 Episode 12
25 January 2013
Призрак I
Season 1 Episode 13
28 January 2013
Призрак II
Season 1 Episode 14
28 January 2013
Роковая женщина I
Season 1 Episode 15
29 January 2013
Роковая женщина II
Season 1 Episode 16
29 January 2013
Шесть свидетелей I
Season 1 Episode 17
30 January 2013
Шесть свидетелей II
Season 1 Episode 18
30 January 2013
Приманка I
Season 1 Episode 19
31 January 2013
Приманка II
Season 1 Episode 20
31 January 2013
Переговорщик I
Season 1 Episode 21
1 February 2013
Переговорщик II
Season 1 Episode 22
1 February 2013
Место под солнцем I
Season 1 Episode 23
1 February 2013
Место под солнцем II
Season 1 Episode 24
1 February 2013
