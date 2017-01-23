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Odin protiv vseh 2017, season 1

Odin protiv vseh season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Odin protiv vseh Seasons Season 1
Один против всех 16+
Title Сезон 1
Season premiere 23 January 2017
Production year 2017
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 16 minutes
"Odin protiv vseh" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Один против всех» опытный полицейский Жженов работает в правоохранительных органах родного приморского городка. На своей территории мужчине удалось добиться мира и спокойствия. Конечно, в одиночку избавиться от преступности он не смог, зато смог грамотно с ней договориться. Все криминальные авторитеты уважают Жженова и считаются с его мнением. Они не втягивают в наркобизнес несовершеннолетних, не принуждают женщин к проституции и в целом ведут себя относительно благородно. Но с появлением в городе нового начальника полиции Ганецкого хрупкое равновесие нарушается.

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"Odin protiv vseh" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 January 2017
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 January 2017
Серия 3
Season 1 Episode 3
24 January 2017
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 January 2017
Серия 5
Season 1 Episode 5
25 January 2017
Серия 6
Season 1 Episode 6
25 January 2017
Серия 7
Season 1 Episode 7
26 January 2017
Серия 8
Season 1 Episode 8
26 January 2017
Серия 9
Season 1 Episode 9
30 January 2017
Серия 10
Season 1 Episode 10
30 January 2017
Серия 11
Season 1 Episode 11
31 January 2017
Серия 12
Season 1 Episode 12
31 January 2017
Серия 13
Season 1 Episode 13
1 February 2017
Серия 14
Season 1 Episode 14
1 February 2017
Серия 15
Season 1 Episode 15
2 February 2017
Серия 16
Season 1 Episode 16
2 February 2017
TV series release schedule
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