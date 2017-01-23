В 1 сезоне сериала «Один против всех» опытный полицейский Жженов работает в правоохранительных органах родного приморского городка. На своей территории мужчине удалось добиться мира и спокойствия. Конечно, в одиночку избавиться от преступности он не смог, зато смог грамотно с ней договориться. Все криминальные авторитеты уважают Жженова и считаются с его мнением. Они не втягивают в наркобизнес несовершеннолетних, не принуждают женщин к проституции и в целом ведут себя относительно благородно. Но с появлением в городе нового начальника полиции Ганецкого хрупкое равновесие нарушается.