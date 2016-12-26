В 1 сезоне сериала «Между любовью и ненавистью» молодые девушки Татьяна и Елизавета дружат со школьной скамьи. С тех же юных лет они обе влюблены в одного и того же парня – Павла. Тот выбирает Таню и хочет на ней жениться. Но прямо перед свадьбой беременная девушка попадает в страшную аварию и погибает. Ее малышку чудом удается спасти, но Танин отец не позволяет Паше видеться с новорожденной дочкой. Кроме того, он нанимает киллера Макса, чтобы отомстить за гибель девушки. Волей судьбы Макс бежит из тюрьмы, насилует Лизу и становится отцом ее ребенка. Воспитывать малыша ей придется одной. Помочь вызывается Павел.