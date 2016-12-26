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Mezhdu lyubovyu i nenavistyu 2016, season 1

Mezhdu lyubovyu i nenavistyu season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mezhdu lyubovyu i nenavistyu Seasons Season 1
Между любовью и ненавистью 12+
Title Сезон 1
Season premiere 26 December 2016
Production year 2016
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Mezhdu lyubovyu i nenavistyu" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Между любовью и ненавистью» молодые девушки Татьяна и Елизавета дружат со школьной скамьи. С тех же юных лет они обе влюблены в одного и того же парня – Павла. Тот выбирает Таню и хочет на ней жениться. Но прямо перед свадьбой беременная девушка попадает в страшную аварию и погибает. Ее малышку чудом удается спасти, но Танин отец не позволяет Паше видеться с новорожденной дочкой. Кроме того, он нанимает киллера Макса, чтобы отомстить за гибель девушки. Волей судьбы Макс бежит из тюрьмы, насилует Лизу и становится отцом ее ребенка. Воспитывать малыша ей придется одной. Помочь вызывается Павел.

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"Mezhdu lyubovyu i nenavistyu" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 December 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 December 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 December 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 December 2016
Серия 5
Season 1 Episode 5
28 December 2016
Серия 6
Season 1 Episode 6
28 December 2016
Серия 7
Season 1 Episode 7
29 December 2016
Серия 8
Season 1 Episode 8
29 December 2016
TV series release schedule
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