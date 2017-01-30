В 1 сезоне сериала «Доктор Анна» молодая и талантливая женщина-врач Аня Савельева трудится в столичной клинике в 90-е годы. На фоне переломных исторических событий развивается ее собственная драматическая история. Анна влюбляется в известного политика и генерала Добровольского. Но когда мужчина решает баллотироваться в парламент, его безжалостно «убирают» конкуренты. Аня не только переживает потерю любимого, но и оказывается в числе основных подозреваемых. Чтобы избежать тюрьмы, ей приходится искать политического убежища во Франции. Девушке помогает знакомый журналист, но вся ее прежняя жизнь остается на родине.