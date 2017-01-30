Menu
Доктор Анна 12+
Season premiere 30 January 2017
Production year 2017
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
В 1 сезоне сериала «Доктор Анна» молодая и талантливая женщина-врач Аня Савельева трудится в столичной клинике в 90-е годы. На фоне переломных исторических событий развивается ее собственная драматическая история. Анна влюбляется в известного политика и генерала Добровольского. Но когда мужчина решает баллотироваться в парламент, его безжалостно «убирают» конкуренты. Аня не только переживает потерю любимого, но и оказывается в числе основных подозреваемых. Чтобы избежать тюрьмы, ей приходится искать политического убежища во Франции. Девушке помогает знакомый журналист, но вся ее прежняя жизнь остается на родине.

Серия 1
Season 1 Episode 1
30 January 2017
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 January 2017
Серия 3
Season 1 Episode 3
31 January 2017
Серия 4
Season 1 Episode 4
31 January 2017
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 February 2017
Серия 6
Season 1 Episode 6
1 February 2017
Серия 7
Season 1 Episode 7
2 February 2017
Серия 8
Season 1 Episode 8
2 February 2017
