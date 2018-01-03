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Salsa 2018, season 1

Salsa season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Salsa Seasons Season 1
Сальса 16+
Title Сезон 1
Season premiere 3 January 2018
Production year 2018
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 36 minutes
"Salsa" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сальса» Ира Каневская работает в крупном банке в Москве. Она руководит целым отделением. Ирину вполне можно назвать карьеристкой, она посвящает много времени профессии, не уделяя внимания своей личной жизни. Однажды героиня знакомится с мужчиной, который открывает для нее мир танца. После занятий сальсой Каневская понимает, что она не хочет отныне терпеть лицемерие коллег и фальшь в отношениях. Женщина влюбляется в своего тренера Игоря. Но он пользуется популярностью среди многих девушек, которые увлекаются танцами. Очаровательного сальсеро соблазняет юная кубинка...

Series rating

7.9
Rate 12 votes
8 IMDb

"Salsa" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 01
Season 1 Episode 1
3 January 2018
Серия 02
Season 1 Episode 2
3 January 2018
Серия 03
Season 1 Episode 3
4 January 2018
Серия 04
Season 1 Episode 4
4 January 2018
Серия 05
Season 1 Episode 5
5 January 2018
Серия 06
Season 1 Episode 6
5 January 2018
Серия 07
Season 1 Episode 7
9 January 2018
Серия 08
Season 1 Episode 8
9 January 2018
Серия 09
Season 1 Episode 9
10 January 2018
Серия 10
Season 1 Episode 10
10 January 2018
Серия 11
Season 1 Episode 11
11 January 2018
Серия 12
Season 1 Episode 12
11 January 2018
TV series release schedule
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