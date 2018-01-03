В 1 сезоне сериала «Сальса» Ира Каневская работает в крупном банке в Москве. Она руководит целым отделением. Ирину вполне можно назвать карьеристкой, она посвящает много времени профессии, не уделяя внимания своей личной жизни. Однажды героиня знакомится с мужчиной, который открывает для нее мир танца. После занятий сальсой Каневская понимает, что она не хочет отныне терпеть лицемерие коллег и фальшь в отношениях. Женщина влюбляется в своего тренера Игоря. Но он пользуется популярностью среди многих девушек, которые увлекаются танцами. Очаровательного сальсеро соблазняет юная кубинка...