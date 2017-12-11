В 1 сезоне сериала «Серебряный бор» семейство Архиповых живет в шикарной по советским меркам квартире в центре столицы и часто выезжает на дачу в Серебряный бор. Константин увлекается археологией и ходит на свидания с девушкой из провинции по имени Катя. Он хочет, чтобы она стала его женой. Алексей уже давно находится в отношениях с дочерью генерала КГБ Решетникова, но делать ей предложение пока не планирует. Алексей изменяет ей с Маргаритой Ермаковой и разрывается между двумя женщинами. Среди сыновей Архипова свободен только следователь Павел. Он вовсю занимается своей карьерой. Любовные дела мало его интересуют.