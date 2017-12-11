Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Serebryanyy bor season 1 watch online

Serebryanyy bor season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Serebryanyy bor Seasons Season 1
Серебряный бор 16+
Title Сезон 1
Season premiere 11 December 2017
Production year 2017
Number of episodes 24
Runtime 20 hours 0 minute
"Serebryanyy bor" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Серебряный бор» семейство Архиповых живет в шикарной по советским меркам квартире в центре столицы и часто выезжает на дачу в Серебряный бор. Константин увлекается археологией и ходит на свидания с девушкой из провинции по имени Катя. Он хочет, чтобы она стала его женой. Алексей уже давно находится в отношениях с дочерью генерала КГБ Решетникова, но делать ей предложение пока не планирует. Алексей изменяет ей с Маргаритой Ермаковой и разрывается между двумя женщинами. Среди сыновей Архипова свободен только следователь Павел. Он вовсю занимается своей карьерой. Любовные дела мало его интересуют.

Series rating

5.5
Rate 13 votes
6 IMDb

"Serebryanyy bor" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 01
Season 1 Episode 1
11 December 2017
Серия 02
Season 1 Episode 2
11 December 2017
Серия 03
Season 1 Episode 3
12 December 2017
Серия 04
Season 1 Episode 4
12 December 2017
Серия 05
Season 1 Episode 5
13 December 2017
Серия 06
Season 1 Episode 6
13 December 2017
Серия 07
Season 1 Episode 7
14 December 2017
Серия 08
Season 1 Episode 8
14 December 2017
Серия 09
Season 1 Episode 9
18 December 2017
Серия 10
Season 1 Episode 10
18 December 2017
Серия 11
Season 1 Episode 11
19 December 2017
Серия 12
Season 1 Episode 12
19 December 2017
Серия 13
Season 1 Episode 13
20 December 2017
Серия 14
Season 1 Episode 14
20 December 2017
Серия 15
Season 1 Episode 15
21 December 2017
Серия 16
Season 1 Episode 16
21 December 2017
Серия 17
Season 1 Episode 17
25 December 2017
Серия 18
Season 1 Episode 18
25 December 2017
Серия 19
Season 1 Episode 19
26 December 2017
Серия 20
Season 1 Episode 20
26 December 2017
Серия 21
Season 1 Episode 21
27 December 2017
Серия 22
Season 1 Episode 22
27 December 2017
Серия 23
Season 1 Episode 23
28 December 2017
Серия 24
Season 1 Episode 24
28 December 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more