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Propavshiy bez vesti 2013 - 2017, season 2

Propavshiy bez vesti season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Propavshiy bez vesti Seasons Season 2
Пропавший без вести 16+
Title Сезон 2
Season premiere 22 May 2017
Production year 2017
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 36 minutes
"Propavshiy bez vesti" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Пропавший без вести» необычная история жизни оперативника Александра Букреева продолжается. Во время операции по поимке опасного преступника молодой человек попал в серьезное ДТП и впал в кому. Саша очнулся спустя 18 лет. За это время жизнь сильно поменялась. Он полон решимости вернуть все, чего когда-то лишился: утраченную физическую форму, любимую профессию и близких людей. Мужчина собирается отправиться в полицейский участок, чтобы восстановиться на службе. Но медики строго запрещают ему это делать, поскольку оперативная деятельность может навредить его здоровью.

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"Propavshiy bez vesti" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 2 Episode 1
22 May 2017
Серия 2
Season 2 Episode 2
22 May 2017
Серия 3
Season 2 Episode 3
23 May 2017
Серия 4
Season 2 Episode 4
23 May 2017
Серия 5
Season 2 Episode 5
24 May 2017
Серия 6
Season 2 Episode 6
24 May 2017
Серия 7
Season 2 Episode 7
25 May 2017
Серия 8
Season 2 Episode 8
25 May 2017
Серия 9
Season 2 Episode 9
26 May 2017
Серия 10
Season 2 Episode 10
26 May 2017
Серия 11
Season 2 Episode 11
26 May 2017
Серия 12
Season 2 Episode 12
26 May 2017
TV series release schedule
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