Во 2 сезоне сериала «Пропавший без вести» необычная история жизни оперативника Александра Букреева продолжается. Во время операции по поимке опасного преступника молодой человек попал в серьезное ДТП и впал в кому. Саша очнулся спустя 18 лет. За это время жизнь сильно поменялась. Он полон решимости вернуть все, чего когда-то лишился: утраченную физическую форму, любимую профессию и близких людей. Мужчина собирается отправиться в полицейский участок, чтобы восстановиться на службе. Но медики строго запрещают ему это делать, поскольку оперативная деятельность может навредить его здоровью.