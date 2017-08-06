Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sinyaya roza 2017, season 1

Sinyaya roza season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sinyaya roza Seasons Season 1
Синяя роза 12+
Title Сезон 1
Season premiere 6 August 2017
Production year 2017
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Sinyaya roza" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Синяя роза» Александру Александровичу Короткевичу в 1971 году исполнилось 50 лет. К этому возрасту он стал известным на весь Советский Союз ученым-генетиком. Однако личная жизнь героя не сложилась. Они с супругой за долгие годы совместной жизни отдалились друг от друга, а у взрослой дочери Оли начались проблемы с алкоголем. Кроме того, у Короткевича есть секрет, который он скрывает от окружающих. В начале Крымской войны в родных краях он лишился своей любимой девушки, Екатерины. Родственники Александра не знали, что все эти годы он тайно искал ее. И вот, кажется, напал на след...

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Sinyaya roza" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 August 2017
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 August 2017
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 August 2017
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 August 2017
Серия 5
Season 1 Episode 5
6 August 2017
Серия 6
Season 1 Episode 6
6 August 2017
Серия 7
Season 1 Episode 7
6 August 2017
Серия 8
Season 1 Episode 8
6 August 2017
Серия 9
Season 1 Episode 9
6 August 2017
Серия 10
Season 1 Episode 10
6 August 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more