В 1 сезоне сериала «Синяя роза» Александру Александровичу Короткевичу в 1971 году исполнилось 50 лет. К этому возрасту он стал известным на весь Советский Союз ученым-генетиком. Однако личная жизнь героя не сложилась. Они с супругой за долгие годы совместной жизни отдалились друг от друга, а у взрослой дочери Оли начались проблемы с алкоголем. Кроме того, у Короткевича есть секрет, который он скрывает от окружающих. В начале Крымской войны в родных краях он лишился своей любимой девушки, Екатерины. Родственники Александра не знали, что все эти годы он тайно искал ее. И вот, кажется, напал на след...