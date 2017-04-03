Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Svidetelstvo o rozhdenii 2017, season 1

Svidetelstvo o rozhdenii season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Svidetelstvo o rozhdenii Seasons Season 1
Свидетельство о рождении 16+
Title Сезон 1
Season premiere 3 April 2017
Production year 2017
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Svidetelstvo o rozhdenii" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Свидетельство о рождении» прошло несколько лет с тех пор, как дочь музейной работницы Оли пропала. Сотрудники правоохранительных органов закрыли дело. Даже Олин муж и отец девочки Игорь предложил супруге принять ситуацию, отпустить тяжелые мысли и подумать о другом ребенке. Но Оля чувствует, что Юленька жива. Однажды в музей, где работает Оля, приезжают москвичи. Среди них оказался привлекательный мужчина по имени Евгений. Они с Ольгой начали встречаться, и вскоре об этом узнал Игорь. Кто-то отправил ему интимную переписку жены с Евгением. В ярости Игорь набрасывается на супругу.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Svidetelstvo o rozhdenii" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 April 2017
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 April 2017
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 April 2017
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 April 2017
Серия 5
Season 1 Episode 5
5 April 2017
Серия 6
Season 1 Episode 6
5 April 2017
Серия 7
Season 1 Episode 7
6 April 2017
Серия 8
Season 1 Episode 8
6 April 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more