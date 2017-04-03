В 1 сезоне сериала «Свидетельство о рождении» прошло несколько лет с тех пор, как дочь музейной работницы Оли пропала. Сотрудники правоохранительных органов закрыли дело. Даже Олин муж и отец девочки Игорь предложил супруге принять ситуацию, отпустить тяжелые мысли и подумать о другом ребенке. Но Оля чувствует, что Юленька жива. Однажды в музей, где работает Оля, приезжают москвичи. Среди них оказался привлекательный мужчина по имени Евгений. Они с Ольгой начали встречаться, и вскоре об этом узнал Игорь. Кто-то отправил ему интимную переписку жены с Евгением. В ярости Игорь набрасывается на супругу.