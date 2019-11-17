В 1 сезоне сериала «Немая» Николай Шершнев является отличным следователем. В расследовании убийств ему оказывают содействие молодая коллега Кира и судмедэксперт Леша. Однако дома героя ждет дочка Вика, с воспитанием которой приходится справляться своими силами. После трагедии, случившейся много лет назад, у Вики пропал голос. Николай полон страхов и сомнений, ему приходится постоянно заново налаживать отношения с девочкой. Но все меняется, когда в жизни мужчины появляется Надежда. Она работает психологом в школе и умеет найти подход к детям. В это время в городе участились случаи суицида среди несовершеннолетних.