Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Nіma 2019, season 1

Nіma season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Nіma Seasons Season 1
Німа 12+
Title Сезон 1
Season premiere 17 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Nіma" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Немая» Николай Шершнев является отличным следователем. В расследовании убийств ему оказывают содействие молодая коллега Кира и судмедэксперт Леша. Однако дома героя ждет дочка Вика, с воспитанием которой приходится справляться своими силами. После трагедии, случившейся много лет назад, у Вики пропал голос. Николай полон страхов и сомнений, ему приходится постоянно заново налаживать отношения с девочкой. Но все меняется, когда в жизни мужчины появляется Надежда. Она работает психологом в школе и умеет найти подход к детям. В это время в городе участились случаи суицида среди несовершеннолетних.

Series rating

8.3
Rate 13 votes
8.6 IMDb

"Nіma" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
17 November 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 November 2019
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 November 2019
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 November 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more