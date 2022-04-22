Menu
Tihie vody season 1 watch online

Tihie vody season 1 poster
Тихие воды 12+
Title Сезон 1
Season premiere 22 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Тихие воды» в здание городского общественного бассейна врывается вооруженный преступник. Мужчина неадекватен и явно опасен, он открывает огонь по всем посетителям и сотрудникам спорткомплекса без разбора. В это время в воде находится профессиональный психиатр Кира Устьянова, которая помогает полицейским при допросах и психологическом анализе обвиняемых. Женщине удается спастись, но у нее развивается хроническая боязнь воды. Чтобы справиться с внутренними демонами и восстановить справедливость, она должна найти преступника и разобраться в его целях и мотивах.

0.0
Rate 0 vote
6.2 IMDb

Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
22 April 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 April 2022
