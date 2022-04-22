В 1 сезоне сериала «Тихие воды» в здание городского общественного бассейна врывается вооруженный преступник. Мужчина неадекватен и явно опасен, он открывает огонь по всем посетителям и сотрудникам спорткомплекса без разбора. В это время в воде находится профессиональный психиатр Кира Устьянова, которая помогает полицейским при допросах и психологическом анализе обвиняемых. Женщине удается спастись, но у нее развивается хроническая боязнь воды. Чтобы справиться с внутренними демонами и восстановить справедливость, она должна найти преступника и разобраться в его целях и мотивах.