В 1 сезоне сериала «Пианистка» молодая девушка Мария Беляева пожинает плоды своего незаурядного музыкального таланта. Она успешная пианистка, которой открыты двери на большие сцены и в именитые театры. Она постоянно совершенствует свое мастерство и неплохо зарабатывает. Кроме того, девушка готовится к свадьбе со своим избранником. Жених Маши – тоже творческий человек, популярный писатель и автор продаваемых детективов. Но когда мужчина публикует новый роман, его неожиданно убивают. В одночасье Маша оказывается в эпицентре криминальной истории. Теперь она должна найти преступника и остановить убийства.