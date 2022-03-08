Menu
Pianistka 2022 - 2023 season 1

Pianistka season 1 poster
Pianistka
Пианистка 12+
Title Сезон 1
Season premiere 8 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 52 minutes
"Pianistka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Пианистка» молодая девушка Мария Беляева пожинает плоды своего незаурядного музыкального таланта. Она успешная пианистка, которой открыты двери на большие сцены и в именитые театры. Она постоянно совершенствует свое мастерство и неплохо зарабатывает. Кроме того, девушка готовится к свадьбе со своим избранником. Жених Маши – тоже творческий человек, популярный писатель и автор продаваемых детективов. Но когда мужчина публикует новый роман, его неожиданно убивают. В одночасье Маша оказывается в эпицентре криминальной истории. Теперь она должна найти преступника и остановить убийства.

Series rating

4.3
Rate 13 votes
4.5 IMDb

"Pianistka" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 March 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 March 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 March 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 March 2022
TV series release schedule
