The Idol Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: The Idol

  • Los Angeles, California, USA

Iconic scenes & Locations

Tedro's club scenes.
Bootsy Bellows - 9229 Sunset, Los Angeles, California, USA
Location
West Hollywood, California, USA
Location
Bel Air, Los Angeles, California, USA
Filming Dates

  • November 2021 - September 2022
