MacGruber 2021, season 1

MacGruber season 1 poster
MacGruber
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 40 minutes
"MacGruber" season 1 description

В 1 сезоне сериала «МакГрубер» позабытый всеми герой, самоотверженный патриот, десять лет назад спас целый город и его жителей. Однако затем он попал в тюрьму на долгий срок. Отсидев и выйдя на свободу, МакГрубер не собирается сидеть сложа руки. Он вновь готов бороться за спасение человечества. Бывший суперагент принимает решение собрать своих единомышленников и бросить вызов злым силам, которые планируют атаковать планету. После выхода из мест заключения МакГрубер привлекает внимание сотрудников СМИ.

6.9
13 votes
7.1 IMDb

MacGruber List of episodes

TV series release schedule
Season 1
A Good Day to Die
Season 1 Episode 1
16 December 2021
The Hungry Lion
Season 1 Episode 2
16 December 2021
Brimstone
Season 1 Episode 3
16 December 2021
The Scientist
Season 1 Episode 4
16 December 2021
Through the Looking Glass
Season 1 Episode 5
16 December 2021
The Storm
Season 1 Episode 6
16 December 2021
The Architect
Season 1 Episode 7
16 December 2021
Havencroft
Season 1 Episode 8
16 December 2021
