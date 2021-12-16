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МакГрубер 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала МакГрубер
Киноафиша Сериалы МакГрубер Сезоны Сезон 1

MacGruber
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «МакГрубер»

В 1 сезоне сериала «МакГрубер» позабытый всеми герой, самоотверженный патриот, десять лет назад спас целый город и его жителей. Однако затем он попал в тюрьму на долгий срок. Отсидев и выйдя на свободу, МакГрубер не собирается сидеть сложа руки. Он вновь готов бороться за спасение человечества. Бывший суперагент принимает решение собрать своих единомышленников и бросить вызов злым силам, которые планируют атаковать планету. После выхода из мест заключения МакГрубер привлекает внимание сотрудников СМИ.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала МакГрубер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Хороший день, чтобы умереть A Good Day to Die
Сезон 1 Серия 1
16 декабря 2021
Голодный Лев The Hungry Lion
Сезон 1 Серия 2
16 декабря 2021
Сера Brimstone
Сезон 1 Серия 3
16 декабря 2021
Ученый The Scientist
Сезон 1 Серия 4
16 декабря 2021
В зазеркалье Through the Looking Glass
Сезон 1 Серия 5
16 декабря 2021
Шторм The Storm
Сезон 1 Серия 6
16 декабря 2021
Архитектор The Architect
Сезон 1 Серия 7
16 декабря 2021
Хавенкрофт Havencroft
Сезон 1 Серия 8
16 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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