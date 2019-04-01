В 1 сезоне сериала «На краю» студентка московского вуза Елена живет счастливой жизнью. Идиллия разрушается, когда она сталкивается с предательством любимого человека. Попав под колеса машины, девушка попадает в больницу и знакомится с мужчиной по имени Руслан. В скором времени Лена узнает, что у ее отца появилась любовница. Шокированная последними событиями, героиня все больше привязывается к новому приятелю. Она пока не знает, что Руслан является вербовщиком, у которого свои планы на наивную девушку.