В 1 сезоне сериала «Моя чужая жизнь» в центре сюжета – успешная женщина по имени Оля Соколова. Ее жизнь складывается самым лучшим образом: карьера хирурга и жизнь в браке с любимым человеком. Однако стабильности неожиданно приходит конец. Все начинается того, что героиня теряет работу, а после она застает мужа с другой женщиной. Пытаясь пережить темную полосу, женщина отправляется в провинциальный городок, где она когда-то выросла. По пути на родину Оля попадает в аварию. Вскоре у нее начинается совсем другая жизнь.