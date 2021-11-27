Во 2 сезоне сериала «Чистосердечное призвание» напарников Стаса Ставицкого и Люсю Ракитину переводят в главное столичное управление МВД. Их новый офис находится на Петровке, а расследовать им предстоит самые сложные и запутанные дела. Однако следователи по-прежнему не могут договориться между собой. Им не удается соблюдать принцип «ничего личного», и профессиональные отношения выходят из-под контроля. Тем временем Люся замечает, что у Стаса и их новой начальницы Вороновой есть от нее общий секрет.