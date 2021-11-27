В 1 сезоне сериала «Запоздалая месть» молодая девушка Ева устаивается на работу в юридическую фирму, принадлежащую самому успешному в городе адвокату – Виктории Комиссаровой. Но вскоре ее новую начальницу кто-то жестоко убивает. Подозрение неожиданно падает на супруга Евы – успешного психиатра Дмитрия. Девушка свято верит в невиновность любимого человека и берется сама защищать его в суде. Ей помогает блогер Юрий, умеющий доискиваться до самых потайных секретов. Но Ева быстро понимает, что ее муж вел двойную жизнь.