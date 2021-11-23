В 1 сезоне сериала «Обоснованное сомнение: История двух похищений» независимый режиссер-документалист Роберто Эрнандес раскрывает все недостатки мексиканского правосудия, используя в качестве примера стандартное ДТП, произошедшее в одном из провинциальных городов государства. По ходу развития событий становится понятно, что вот уже долгое время власти игнорируют множество «острых» моментов, связанных с защитой прав и свобод своих граждан. Изменит ли этот фильм систему правосудия в Мексике? Никто не может быть в этом уверен.